الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 أطنان أرز بسمتى «فاسد» بالقاهرة

أرز
أرز

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 9 أطنان أرز بسمتى دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية محافظة القاهرة الصحة العامة مجهولة المصدر شرطة التموين السلع الغذائية أجهزة وزارة الداخلية شرطة التموين والتجارة

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وائل لطفي

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