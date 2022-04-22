الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مباحات المرأة أثناء الصيام وأبرز الأحداث الإسلامية فى رمضان.. «الإفتاء» توضح

الإفتاء
الإفتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية- عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- عن بعض الأسئلة الخاصة بأهم الأحداث الإسلامية التي وقعت في شهر رمضان الكريم، وما يباح للمرأة أثناء الصيام؟ وهو ما نرصده في التقرير التالي:

ما الذي يباح للمرأة الصائمة؟

• استعمال الكحل.

• استعمال الحناء.

• تذوُّق الطعام للحاجة.

• تأخير الغسل من الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر.

ما هي أهم الأحداث الإسلامية التي وقعت في رمضان؟

• بداية نزول الوحي الكريم.

• غزوة بدر الكبرى.

• فرضية زكاة الفطر.

• فتح مكة.

• إقبال وفود القبائل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعلن إسلامها.

ما هو وقت إخراج الفدية؟

• يجوز إخراجها كل يوم بيومه.

• ويجوز أن تقدَّم على طلوع الفجر الذي يفطر فيه.

• ويجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملة في آخر الشهر.

ما هي آداب ذهاب النساء إلى المساجد؟

• المحافظة على المظاهر الشرعية.

• عدم التطيُّب بطيب تظهر رائحته.

• عدم الإكثار من الحديث.

ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان؟

ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

لماذا أخفى الله تعالى ليلة القدر؟

أخفى الله تعالى ليلة القدر ليجتهد الصائم في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، أملًا في أن توافقه هذه الليلة؛ فينال من الثواب والمغفرة الخير الجزيل.

على من تجب الفدية؟

• المريض الذي لا يرجى شفاؤه.

• العاجز عن الصيام لكبر سنه.

من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء؟

• المريض إن شق عليه الصوم.

• الحامل والمرضع إذا شَقَّ عليهما الصوم.

• الحائض والنفساء (يجب الفطر).

• المضطر للفطر لإنقاذ حياة إنسان.

• المسافر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر.

ما الذي يُعين على الخشوع في قيام شهر رمضان؟

• تذكُّر الثواب العظيم في فضل قيام شهر رمضان.

• الإقبال على الصلاة بأحسن هيئة.

• التذكُّر بأنك بحضرة الملك سبحانه.

• التفكُّر فيما يُقرأ من القرآن.

• الإكثار من الدعاء.

• عدم الالتفات إلى شيء خارج الصلاة.

• صلِّ صلاة المودِّع، كأنها آخر صلاة.

مصر شهر رمضان الإسلام دار الافتاء ما يباح للمرأة الصائمة أهم الأحداث الإسلامية التي وقعت في رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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