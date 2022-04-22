أقض وقتًا طويلاً في ما تريد القيام به.. مارك زوكربيرج يقدم نصائحه للنجاح

الرئيس التنفيذي لشركة Facebook، مارك زوكربيرج، يعتبر مصدر إلهام للنجاح للعديد من الأشخاص، حيث استطاع إنشاء إمبراطورية خلال تواجده بالجامعة، حيث حقق زوكربيرج نجاحًا كبيرًا في سن مبكرة، ولكن إذا كنت تتساءل عن سر نجاحه، فإليك بعض المساعدة يقدمها لنا وفقًا لموقع timesofindia.

اقضِ وقتًا طويلاً في ما تريد القيام به

كلما زاد تفكيرك وتصرفك بشأن ما تريد القيام به، ستتمكن من تحقيق المزيد من النتائج، لا تتردد في وضع قلبك وروحك في عملك وقضاء وقتًا إضافيًا في ما تريد القيام به، يقضي زوكربيرغ الكثير من الوقت مع شركته وأعضاء فريقه للحفاظ على التفاعل مستمرًا وأيضًا لمعرفة ما إذا كان الجميع على نفس الصفحة.

ردود الفعل

يمكنك معرفة المزيد عن أخطائك وإنجازاتك من شخص آخر، يعقد زوكربيرج بشكل روتيني جلسة مع أعضاء شركته حيث يشجع على طرح أسئلة حول هدف الشركة والتوجه وما إلى ذلك، وهذا يعطي الأولوية للتواصل الفعال بين الموظفين.

توظيف الأشخاص الذين ترغب في العمل لديهم

يؤمن زوكربيرج بتوظيف الأشخاص الذين يرغب في العمل لديهم، إذا تم عكس الأدوار، فإنه يود أن يرى أداء موظفيه في بيئة أكثر تحديًا، هذا يؤدي إلى نمو إيجابي فردي ومهني.

أخطاء

لا تخف من ارتكاب الأخطاء، إذا لم يكلف الرئيس التنفيذي لشركة Facebook عناء تجنب الأخطاء، فمن المحتمل أيضًا ألا تخاف من ارتكابها، لا بأس في ارتكاب الأخطاء طالما أنك تعمل بجد بما يكفي لتصحيحها.

لا تستسلم

إذا كانت الأمور لا تسير وفق طريقتك، تحلى بالصبر، الأشياء العظيمة تستغرق وقتا، لم يكن نجاح زوكربيرج على Facebook ليوم واحد، استغرق الأمر ساعات لا تحصى وليالٍ بلا نوم ليبتكر التطبيق الذي سيطر على مجال وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات حتى الآن.