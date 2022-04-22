ضبط 11.5 طن دقيق مدعم حجب عن التداول فى الشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط 11,5 طن دقيق بلدي مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم تم تجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة مالك منخل لطحن الغلال بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.