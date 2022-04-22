محافظ أسوان: تشكيل لجنة عليا لتقييم أداء الجمعيات في دعم الأسر الأكثر احتياجًا

أصدر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لشؤون المجتمع والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وتأتي اللجنة برئاسة الدكتورة غادة أبو زيد، وعضوية الجهات التنفيذية وممثلي فرع جهاز تنمية المشروعات، و"حياة كريمة"، وصندوق "تحيا مصر"، ومؤسسة "مصر الخير"، ومبادرة "الناس لبعضهم"، وأيضًا جمعيتيِّ "الأورمان"، و"رسالة"، والجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، بجانب بيت الزكاة والصدقات المصري، وبنك الطعام.

وأكد محافظ أسوان، أن هذه اللجنة تستهدف توحيد الجهود المبذولة حاليًا لدعم الفئات والأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أجل تحسين مستوى المعيشة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لهم، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "مصر بلا غارمين" للم شمل الأسر المصرية.

ويأتي في مقدمة محاور عمل لجنة شؤون المجتمع، ومنها إجراء حصر شامل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان هذه الأسر وأستقرارها، وتقديم أوجه الرعاية والدعم والمساندة للغارمات والغارمين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، بأنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان فإن هذه اللجنة ستكون خطوة استباقية لتنفيذ الجوانب المجتمعية والإنسانية للمبادرات الرئاسية، بجانب إعداد قواعد بيانات بالمواطنين المستفيدين بالخدمات المختلفة من الجمعيات الأهلية، مع ربط قواعد البيانات بالمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بمديرية التضامن الاجتماعي، والعمل على تحفيز الجمعيات الأهلية لسرعة الترخيص في هيئة الرقابة المالية حتى تتمكن من الحصول على تمويلات مالية، وإعداد قاعدة بيانات بالفئات المستهدفة للمشروعات متناهية الصغر، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشارت إلى أن اللجنة تختص أيضًا بعقد التدريبات اللازمة لرفع كفاءة الجمعيات الأهلية لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم فى رفع أدائها وتقييم الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقًا للكفاءة والتفاعل والشفافية، وهو الذي يتواكب مع إعداد ميثاق وطني للعمل الأهلي التنموي يتضمن كافة الأطراف من جمعيات ومؤسسات تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاتها المشروعة، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.