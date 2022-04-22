ضبط 143 حالة إشغال وتحصيل غرامات وتطوير طرق بالمنتزه في الإسكندرية

قاد اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، حملة مسائية مكبرة بالتنسيق مع التدخل السريع بالمحافظة ووحدة الإزالة الفورية وإدارة الإشغالات، استهدفت نطاق قبلي بشارع المستجد والسيوف قبلي وشارع ٤٥، وأديب معقد، وشارع وادي الملوك.

أسفرت الحملة عن تحصيل ٢٢ ألف جنيه غرامات ورفع ١٤٣ حالة إشغال متنوعة وفتح الطريق أمام المارة والمركبات.

يأتي هذا استكمالا للحملات المنفذة بقيادة اللواء محمد سحلول لفرض الانضباط بنطاق الحي وتحقيق السيولة المرورية خاصة في فترة الأعياد.

كما كلف رئيس حي المنتزه إدارة المتابعة الميدانية بقيادة إسلام ابو الفضل، والطرق بقيادة الحسيني عبد الجليل بمتابعة الأعمال الجارية لإعادة الشئ لأصله ورفع كفاءه قطاع الطرق بنطاق الحي بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وعلى مدار الليلة الماضية وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، جرت أعمال إعادة الشيء لأصله بكل من شارع هدي الإسلام بطبقة ربطة، وشارع سلمان الفارسي من شارع هدي الإسلام، وجرى ربطة خندق لإعادة الشيء لأصله من مشروع كهرباء، هذا وتستمر الأعمال تباعا لرفع كفاءة الطرق بنطاق الحي.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع السكندرى والتصدي للتكاتك ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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