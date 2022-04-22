مجلة علمية أمريكية تبرز الاكتشاف الأثري الأخير في «تبة مطوح» بالإسكندرية

يكشف تفاصيل مهمة عن العصر الروماني

سلطت مجلة "لايف ساينس" العلمية الأمريكية الضوء على الاكتشاف الأثري الأخير في موقع "تبة مطوح" بالإسكندرية، حيث تم العثور على ورشة لتصنيع الفخار تعود للعصر الروماني بها بقايا من الأواني المستديرة والعملات المعدنية والتماثيل.

ولفتت المجلة إلى أن الورشة التي نجحت البعثة في العثور عليها تتكون من مجموعة من الأفران، بينها اثنان محفوران في الصخر، أحدهما في حالة ممتازة من الحفظ.

- المقبرة تعود لفترة العصور الوسطى

ونوهت إلى أنه في العصر البيزنطي، كانت الورشة المكتشفة تستخدم لغرض إنتاج الجير بعد الانتهاء من إنتاج الفخار في الموقع محل الكشف، مشيرا إلى أن علماء الآثار وجدوا أيضًا قبورًا عند حفر ثقوب في الصخور، مما يشير إلى أن الموقع استخدم لاحقًا كمقبرة خلال فترة العصور الوسطى، حسبما أوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأضافت المجلة الأمريكية "اكتشف علماء الآثار أيضًا غرفة تخزين تحتوي على مجموعة كبيرة من أواني الطهي وأواني المائدة بالإضافة إلى التحف القديمة، حيث تم استخدام عدد من المباني المصنوعة من الحجر الجيري على الأرجح كمساكن مؤقتة للعمال في الموقع".

وبينت أنه تم اكتشاف غرفة واحدة مع منصة مرتفعة وبقايا تماثيل من الطين مما يشير إلى أنها كانت تستخدم على الأرجح لممارسة الطقوس الدينية، مشيرة إلى أن بعض هذه التماثيل تمثل الإله حربوقراط ، الشكل الصغير للإله حورس برأس الصقر، مضيفة إنه تم العثور على غرفة أخرى بها مواقد وبقايا محفورات تحتوي على عظام أسماك محفوظة ، كانت تستخدم على الأرجح في الطهي وبيع الطعام.

- بداية العصر الروماني في مصر

ونقلت المجلة عن سكوت جاليمور، عالم الآثار في جامعة ويلفريد لورييه في كندا ، قوله في ورقة بحثية نُشرت عام 2010 للنشرة الجمعية الأمريكية لعلماء البردي: "بدأ العصر الروماني في عام 30 قبل الميلاد بعد هزيمة أنطوني وكليوباترا على يد الإمبراطور الروماني أوكتافيان، وبعد الفتح الروماني، أصبحت مصر مقاطعة رومانية مزدهرة للغاية زودت بقية الإمبراطورية الرومانية بمجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على الحرف ، بما في ذلك الفخار".

وتابعت" اكتشف الفريق الأثري أيضًا عددًا من العناصر الأصغر في الموقع ، مثل الحطب والتماثيل الصغيرة وعظام الحيوانات وعدد من العملات المعدنية محفور عليها صورة كليوباترا والإسكندر الأكبر، كما تم اكتشاف تميمة للإله المصري القديم بيس، والذي كان يُنظر إلى بس على أنه إله الموسيقى والفرح والولادة ، كما تم العثور على خطافات صيد ومرسى قارب."