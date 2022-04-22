الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين 1588 شابًا بينهم 36 من «قادرون باختلاف» فى الإسماعيلية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

استعرض محمد سعفان وزير القوى العاملة،  تقريرا تلقاه من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية ، يشير إلي أن المديرية قامت بتعيين  1588 شاباً، منهم 36 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة" كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 2699 شاباً.

وتلقى الوزير التقرير من أحمد جابر مدير المديرية، ذكر فيه أنه خلال مارس الماضي، قامت المديرية باستخراج 835 شهادة قياس مستوى المهارة، و729 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 30  شكوى عمالية، تم تسوية 10 منها ودياً، وتحويل 10 شكوى منها للقضاء، وتبقي 10 شكوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 58 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 24 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 5985 عاملا.

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على361 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 16 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 14 ندوة توعية استفاد منها 107 عاملين، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 65 منشأة، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة، وعقد 9 ندوات توعية في نفس المجال.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 54 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 138 آخرين، وإلغاء 52 حالة، طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة. 

وأضاف مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 126 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

التفتيش العمالي ترخيص عمل لأجنبي قانون العمل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية محمد سعفان وزير القوى العاملة

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وائل لطفي

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