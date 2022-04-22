الحلقة 20.. مسلسل «دايمًا عامر» يطرح قضية تعلم التكنولوحيا للمدرسين

بدأت الحلقة الـ20 من مسلسل "دايما عامر" بحديث مستر عامر عبد الرازق، والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفي شعبان، مع ميس زهرة قنديل، مديرة مدرسة رؤية الدولية، أثناء طابور المدرسة للحديث عن شروط الاشتراك في المسابقة الخاصة برحلة الأقصر وأسوان.

وطلب مستر عامر عبد الرازق، والذي يؤدي دور الفنان مصطفي شعبان، من مدرسي المدرسة وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت والذي يلعب شخصية مستر فايز وحش الرياضيات، والفنان محمد محمود والذي يجسد شخصية مستر شحاتة مدرس اللغة العربية أن يتعلما التكنولوجيا خاصًة بعد واقعة تسريب الامتحانات.

وقال مستر عامر عبد الرازق أثناء حديثه: "دلوقتي مواتير دماغ العيال دي في التكنولوجيا فراري، وأنتوا مواتير دماغكم ما شاء الله حمّاري، فيه فرق في السرعات لازم نتعلم ونجتهد ونواكب التعليم والتكنولوجيا وإلا هتلاقي نفسك في الآخر زي الطرابيش مالهاش سوق".

وتابع: "القصد إنك لازم تتعلم تكنولوجيا ولازم تطوّ ر من نفسك وشغلك وأكل عيشك دا شغلك انت لازم تطور فيه جيب حد يعلمك تكنولوجيا، السيستم الباسورد وإلا العيال هتلاقيهم هرسوكوا وخاصًة الموبايل، لازم تتعلموا التابلت، والتعليم مش عيب يعني مكبرتوش على التعليم".

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل “دايما عامر” يناقش قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.

مسلسل دايما عامر

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة عدد كبير من الفنانين مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.