الجمعة 22 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عناصر سابقة بالشرطة الأوكرانية تنتقل للخدمة فى داخلية لوغانسك

الشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية

قالت يوليا رومانتشوك رئيسة قسم الكوادر بوزارة داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصر سابقة بالشرطة الأوكرانية تنتقل للخدمة في سلك شرطة لوغانسك الشعبية.

وأضافت رومانتشوك، في حديث لمراسل "نوفوستي": "وفقا لتقديراتنا أعلن 33 بالمئة من العاملين بالشرطة الأوكرانية في المنطقة عن رغبتهم بمواصلة الخدمة في صفوف شرطة لوغانسك الشعبية. تم حتى الآن تعيين 29 شخصا منهم، ولا يزال 10 آخرون ينتظرون صدور قرار التعيين".

ووفقا لها، جرت العملية بشكل طوعي دون أي ضغط أو إقناع.

وقالت: "هناك رغبة لدى الجميع بمواصلة العمل".  

وعلى صعيد آخر،  أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمر زيلينسكي أن بلاده تحتاج 7 مليارات دولار شهريا للإبقاء على اقتصادها عائما وسط الخسائر التي تكبدتها بسبب العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينكسي بعد لقاء مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر الفيديو للبحث في مدّ أوكرانيا بالقروض إن "الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في أوكرانيا التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط".

وكشفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن 500 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.

وقالت: "احتياجات أوكرانيا ملحة، ونخطط لتوزيع هذه المساعدة المباشرة في أقرب وقت لاستخدامها في الاحتياجات الأكثر إلحاحا".

وأضافت: "نعلم أن هذه ليست سوى البداية لما يمكن أن تحتاجه أوكرانيا لإعادة الإعمار.. وأنا ملتزمة بالعمل مع الكونجرس وحلفائنا وشركائنا الدوليين للبناء على هذا الدعم على المدى المتوسط والطويل".

وشددت بعد اجتماعها الأربعاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو على ضرورة مساعدة حكومتهما على مواصلة العمل في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.

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