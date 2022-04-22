الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأدعية المستحبة يوم الجمعة فى العشر الأواخر من رمضان 2022

دعاء
دعاء

يبحث العديد من المسلمون عن أفضل الأدعية التي يستحب ترددها يوم الجمعة فى العشر الأواخر من رمضان 2022، حيث يمكن أن تكون ليلة القدر، لذا يبحث الكثير من المؤمنين عن الأدعية التي يجب الدعاء بها.
 
شهر رمضان شهر العتق من النار ودخول الجنان حيث تسلسل الشياطين وترفع الأعمال الصالحة، شهر رمضان الذي أنزل فية القرآن الكريم، يتسابق العباد علي الإلحاح في الدعاء لله عزوجل، ويستجيب الله لعباده الصالحين، صالح الأعمال؛ لذا يجب الإكثار من الصلاة والسلام علي سيدنا محمد في يوم الجمعة من العشر الأواخر من رمضان.
 
ونرصد في التقرير التالي أفضل الأدعية المستحب الدعاء بها يوم الجمعة فى العشر الأواخر من رمضان 2022:
 
- يارب اكتبنا من الذين قلت لهم لا خوف عليكم اليوم، ولا أنتم تحزنون.                       
- اللهم اعتِق رقاِبنا مِن النار.
- اللهم انِك عفِو كريم تحِب العفو فاعفُ عَنا.
- اللهم صِل وَسلِم علىَ محِمد وَآل محِمد.
-أستغِفر اﻟله العلي العظيم وَأتوبَ إليه.
-سبحاِن الله وَ بحمَده سبحاِن الله العظيم.
-لا إله إلا الله والحمدلله والله أكبر.
-لا حول ولا قوة إلا بالله.
-لا إله إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمينَ.
-حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
-اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا ملء السماوات وملء الأرض وملء مابينهما.
-اللهم ارزقني من حيث لا احتسب. 
-اللهم ثبت قلبي على دينك.
-يارب رضاك والجنة.
-اللهم احسن خاتمتي.
-اللهم احشرني مع نبيك.
-اللهم اجرني من عذاب النار.
-اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
-اللهم أحينا على رضاك وأمتنا على رضاك.
-اللهم إني فوضت أمري إليّك.
-اللهم اكفني شر مايكون قبل أن يكون.
-اللهم يسرلي امري واشرح لي صدري.
-اللهم بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني.
-اللهم اغفرلي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الى يوم يبعثون.
اللهم اجعلها صدقة جارية لي ولوالدي وجميع المسلمين.

دعاء الجمعة العشر الأواخر دعاء 21 من رمضان الاكثار من الصلاة على النبي العتق من النار شهر رمضان

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