الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيئول تؤكد تبادل الرسائل بين زعيمي الكوريتين

سيئول تؤكد تبادل الرسائل بين زعيمى الكوريتين الشمالية و الجنوبية

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون

أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تبادل الرسائل بين الزعيمين الكوريين الجنوبي مون جيه-إن، والشمالي كيم جونغ-أون عقب إعلان بيونغ يانغ عن تبادل للرسائل بين الجانبين.

 

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي، إنها "تخطط للكشف عما يتعلق بهذا الشأن في وقت لاحق".

 

وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق، أن "الزعيم كيم تلقى رسالة خطية من الرئيس مون الأربعاء، وبعث برسالة إلى مون الخميس".

 

و أفادت بأن "مون أشار في رسالته إلى الجهود المبذولة لزعيمي الكوريتين للسلام في شبه الجزيرة الكورية والتعاون بين الكوريتين في ظل الأوضاع الصعبة"، معبرا عن نيته في "دعمه لجعل الإعلانات المشتركة بين الكوريتين أساسا لإعادة التوحيد حتى بعد تقاعده".

 

من جهته، أعرب كيم عن "تقديره لما فعله الرئيس مون من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته".

 

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية مون البالغة 5 سنوات يوم 9 مايو المقبل.

الكوريتين الشمالى مالي الجنوبية مال رسائل الرسائل الجنوبي الشمالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

أول ظهور لفتيات المترو: «السيدة شتمتنا وقالت سيبين جسمكم للرجالة تنهش فيه» (فيديو)

فرنسا تصدر مذكرة توقف دولية بحق كارلوس غصن لاختلاسه أموال شركة رينو

واشنطن: لن نشارك فى أى محاولات لفك الحصار عن أوكرانيا بالبحر الأسود

الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى