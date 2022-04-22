الجمعة 22 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق سيارتين بعد اصطدامهما بطريق جنيفة فى السويس (صور)

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

اشتعلت النيران بسيارتين إثر تصادمها بطريق جنيفة بمحافظة السويس، وتلقت هيئة الأسعاف بالمحافظة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم  بين سيارتين نقل بطريق جنيفة بعد محطة تموين السيارات اتجاه السويس ب 10كيلو مترات.

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 تصادم سيارتين

ووجه مدير الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم انقاذ مصاب نجا من الحريق وجارى إسعافه ونقله للمستشفى العام.

وتواصل سيارات الحماية المدنية عملية إطفاء الحريق والبحث عن 3 أشخاص أخرين كانت تحاصرهم النيران وفق المعلومات الأولية بموقع الحادث.

قامت الإجهزة الشرطية المختصة بتغيير مسار الطريق للاتجاه المعاكس حماية للأرواح والسيارات التي كانت تسير على الطريق أثناء الحادث واندلاع الحريق.

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 تصادم سيارتين
حماية التزام سيارات تصادم مستشفى حادث تصادم السويس الحماية المدنية سيارات الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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