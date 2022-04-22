حريق سيارتين بعد اصطدامهما بطريق جنيفة فى السويس (صور)

اشتعلت النيران بسيارتين إثر تصادمها بطريق جنيفة بمحافظة السويس، وتلقت هيئة الأسعاف بالمحافظة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق جنيفة بعد محطة تموين السيارات اتجاه السويس ب 10كيلو مترات.

تصادم سيارتين

ووجه مدير الإسعاف بمحافظة السويس الدكتور محمد طنطاوي سيارات الإسعاف لموقع الحادث، حيث تم انقاذ مصاب نجا من الحريق وجارى إسعافه ونقله للمستشفى العام.

وتواصل سيارات الحماية المدنية عملية إطفاء الحريق والبحث عن 3 أشخاص أخرين كانت تحاصرهم النيران وفق المعلومات الأولية بموقع الحادث.

قامت الإجهزة الشرطية المختصة بتغيير مسار الطريق للاتجاه المعاكس حماية للأرواح والسيارات التي كانت تسير على الطريق أثناء الحادث واندلاع الحريق.