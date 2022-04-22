استمرار ارتفاع أعداد إصابات ووفيات كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جرّاء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2841 إصابة جديدة بالفيروس وثماني وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 193 ألفا و953 حالة والوفيات إلى 4663 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس وصفر وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و805 حالات والوفيات إلى 8622 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1413 إصابة جديدة و23 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى سبعة ملايين و213 ألفا و808 حالات، والوفيات إلى 140 ألفا و919 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في الدنمارك، تسجيل 1878 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و956 ألفا و306 إصابات. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و47 حالة.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا، تسجيل 3008 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و32 ألفا و986 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22 ألفا و197 وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 6 آلاف و755 إصابة و43 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و266 ألفا و368 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و808 وفيات.

وفي المملكة المتحدة، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 1636 حالة وفاة، و161 ألفا و856 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي؛ ما يرفع عدد من ماتوا خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 173 ألفا و326 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 21 مليونًا و909 آلاف و509 إصابات.

وأعلنت سلطات الصحة الإيطالية تسجيل 166 حالة وفاة، و75 ألفا و20 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في إيطاليا إلى 162 ألفا و264 حالات، وإجمالي الإصابات إلى 15 مليونا و934 ألفا و437 إصابة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا عن 65 وفاة و4406 إصابات جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألف و267 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و750 ألفًا و830 إصابات.

وفي أيرلندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 1410 حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في آخر 24 ساعة، و12 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و508 آلاف و373 حالة، والوفيات إلى 6993 حالة.