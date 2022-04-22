استمرار حملات النظافة المكبرة بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة (صور)

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة النظافة المكبرة والتي تجوب أحياء المنطقة الجنوبية من خلال مواصلة الجهود والعمل على قدم وساق لتستمر الأعمال لمدة أسبوع بهدف القضاء على المظاهر السلبية، ورفع جميع التراكمات والمخلفات، وتحقيق الانضباط بجميع شوارع وميادين المنطقة الجنوبية، والعمل على تغيير واجهة شوارع وميادين الأحياء إلى أزهى صورها.

حملة النظافة المكبرة بأحياء

وأكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة التكاتف وتضافر الجهود من خلال هذه الحملة الشاملة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع من خلال متابعتها للجهود المبذولة، وتفقدها لأعمال رفع التراكمات والتي تتم دون توقف بالتنسيق مع هيئة النظافة وتجميل القاهرة، بتدعيم الحملة بعدد كبير من المعدات وباستخدام قلابات وحاويات ولوادر وسيارات شفط الأتربة والكنس الآلي وجليدر والبوب كات "البوكيت" للشوارع الصغيرة وغيرها من معدات النظافة.

حملة النظافة المكبرة بأحياء

ووجهت "عبدالمنعم" بالتعامل الفورى لرفع المخلفات و القيام بأعمال تجريد ورفع كفاءة الشوارع مع مواصلة الأعمال بمنطقة مزرعة البط و شارع السكة الحديد ورفع مخلفات الرتش والقمامة والأتربة من شارع غصن الزيتون وطريق الأتوستراد ومساكن الكندي شرق الأتوستراد بحي البساتين وشارع يوسف بحلوان والمحمودية بالخليفة .

حملة النظافة المكبرة بأحياء

ووجهت بضرورة استمرار الحملات المكثفة والتواجد الميداني بشكل مستمر والتواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لهم من خلال تذليل اية عقبات قد تعوق مواصلة الاعمال .

وأكدت نائب المحافظ على تنفيذ كل ما وجهت به من قبل وتلافى جميع الملاحظات حتى يتسنى تحقيق الهدف الذي أعدت من أجله هذه الحملة المكبرة وهو شعور المواطن بحدوث طفرة في منظومة النظافة والمظهر العام بجميع الشوارع لتكون واقع ملموس على أرض الواقع.

حملة النظافة المكبرة بأحياء

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة الاستمرار في المتابعة من مشرفي المربعات والمتابعة الميدانية والرصد البيئي وإعداد تقارير وافية أولًا بأول بكل ما تم من حملات وأجراءات في هذا الشأن ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والمتسببين في بعض المظاهر السلبية بشوارع المنطقة.

كما ثمنت نائب المحافظ الجهود المستمرة لرفع كل أنواع المخلفات والتي تقوم بها أحياء المنطقة الجنوبية والتي تبذل جهودًا لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار الأمراض، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من خلال تنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة في حل المشكلات الطارئة الخاصة بالنظافة وجمع المخلفات والتخلص الآمن منها.