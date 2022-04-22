الجمعة 22 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بترويع موظف جمعية خيرية بكلب شرس فى كفر الشيخ

ضبط متهم
ضبط متهم

تداول نشطاء مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله شخص ممسكاً بكلب وسلاح أبيض ويقوم بترويع أحد العاملين بإحدى الجمعيات الخيرية بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ. 

 

وتمكنت الأجهزة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية ) وبحوزته سلاح أبيض "مطوة" وكلب المستخدمان فى إرتكاب الواقعة.

 

بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لرغبته في الحصول على بعض الوجبات من الجمعية المشار إليها عنوة وحال رفض المسئول قام بترويعه ومحاولة التعدى عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بدون إصابات.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع التواصل الاجتماعي الحصول شرط إتخاذ الإجراءات القانونية حاول دون اصابات لمس ضبط مرتكب الواقعة معلومات جنائية السلاح الأبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

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