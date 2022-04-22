«البنتاجون» تعلن فشل محاولاتها للتواصل مع القيادة العسكرية الروسية

أعلن البنتاجون أنه يحاول الاتصال بالقيادة العسكرية الروسية منذ فترة معينة، ولكن دون أي نجاح.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، تعليقا على إمكانية الاتصال بالجانب الروسي: "كنا نحاول منذ عدة أسابيع، لكنهم لا يبدو أن هناك اهتماما بذلك".

وأشار كيربي إلى أن "العقوبات لا تؤثر على الاتصالات" بين واشنطن وموسكو.

وأعلن “كيربي" في بداية أبريل عن محاولات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويجو، لكن الجانب الروسي لم يستجب لتلك المحاولات.

كما حاول البنتاجون في وقت سابق الاتصال برئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن دون أي نجاح يذكر.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة بدأت بتسليم أوكرانيا 40 ألف طلقة لمدافع "هاوتزر"، مشيرة إلى أن عملية تدريب واشنطن الأوكرانيين على استخدام مدافع "هاوتزر" بدأت ولن تستمر طويلًا.

وقال مسئول رفيع في البنتاجون، إن 4 رحلات جوية تحمل أسلحة ومدافع "هاوتزر" في طريقها لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن قوات أوكرانيا أدخلت 20 طائرة مقاتلة إلى سلاحها الجوي بعد حصولها على قطع غيار، وذلك بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وأشار المسئول الرفيع في الجيش الأمريكي إلى أن أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا يتلقون تدريبات على مدافع هاوتزر خارج أوكرانيا على مدى أسبوع، مؤكدًا أن أول دفعة من مدافع هاوتزر الأمريكية الصنع وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف: "20 طائرة عسكرية أضيفت إلى أسطول أوكرانيا بفضل قطع الغيار التي أرسلتها الولايات المتحدة".

واتهم البنتاجون روسيا بمواصلة قصفها العنيف لمدينة ماريوبول، إلا أنه نفى سيطرة روسيا بالكامل على أجواء أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الأمريكية أن القوات الأوكرانية تواجه بقوة محاولات تقدم قوات روسية، مشيرة إلى أن روسيا أدخلت 4 كتائب جديدة للأراضي الأوكرانية.