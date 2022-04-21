انهيار سقف منزل مكون من 4 طوابق بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة بدران في قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية انهيار سقف حجرة بعقار سكني من أرضي و3 أدوار، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بوجود انهيار سقف خرساني دون خسائر بشرية في عقار من أرضي و3 أدوار في عزبة بدران دائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وأجهزة حي شرق شبرا وتبين من المعاينة أن المنزل الذي شهد انهيار السقف مملوك لورثة عبدالله محمد أحمد وعنهم وليد عبدالله محمد وأن الحادث بدون خسائر بشرية وأنه من المقرر إخلاء المنزل بسبب وجود شروخ به بسبب انهيار بلاطة السقف الخرسانية.

فيما انتقلت الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية وقوات قسم ثان شبرا الخيمة وتم عمل المعاينة وإحالة المنزل للجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحصه وتقرر إخلاء المنزل من السكان حفاظا على أرواح المواطنين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب لجنة من حي شرق شبرا والإدارة الهندسية لفحص المنزل وبيان تراخيصه من عدمه ومدي تأثر المنزل بالواقعة.