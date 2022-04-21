الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضربة جديدة.. إغلاق قناة «CNN+» الأمريكية بعد شهر من إطلاقها

قناة سي إن إن CNN
قناة سي إن إن CNN

أعلنت الشركة الملكة لشبكة قنوات سي إن إن "CNN" الأمريكية، اليوم الخميس، أنها ستغلق قناة سي إن إن بلس "CNN +"، وهي خدمة بث تم إطلاقها قبل أقل من شهر.

وأكدت شركة "ديسكفري ووارنر ميديا" (Warner Bros. Discovery Inc) أن عمليات خدمة البث المباشر لقناة "CNN+" ستنتهي في 30 أبريل الجاري، حيث تم إطلاق الخدمة لتي تنقل الأخبار الحية والمسلسلات الأصلية والميزات التفاعلية في 29 مارس الماضي، وذلك بحسب قناة "NBC" نيوز الأمريكية.

وقال جي بي بيريت، رئيس البث العالمي في شركة "ديسكفري ووارنر ميديا":"في سوق البث المعقد، يريد المستهلكون البساطة وخدمة شاملة توفر تجربة أفضل وقيمة أكبر من العروض المستقلة، وبالنسبة للشركة نريد نموذج أعمال أكثر استدامة لدفع استثماراتنا المستقبلية في الصحافة العظيمة".

وأوضح بيريت أن لديهم فرصا مثيرة للغاية في المستقبل في مجال البث، وستلعب شبكة سي إن إن، أحد أهم أصول الشركة حول العالم، دورًا مهمًا في هذا الأمر,

وقالت الشركة إن أندرو مورس رئيس قناة "سي إن إن بلس" سيغادر الشركة.

ويقال إن شبكة قنوات CNN استثمرت حوالي 100 مليون دولار ووظفت مئات الموظفين لقناة " CNN +"، لكن قوبل دخول شبكة الأخبار إلى فضاء البث ببعض الشكوك حول ما إذا كانت هناك شهية كافية للمستهلكين لخدمة اشتراك مدفوعة أخرى حيث تقدم الشبكات الأخرى محتوى إخباريًا مجانًا مثل شبكة قنوات فوكس نيوز.

وبحسب شبكة "NBC" يشير الزوال السريع لقناة "CNN +" إلى أن المديرين التنفيذيين للشركة اعترفوا بوجود تنافسية في مساحة البث، فيما قال كريس ليخت، الرئيس والمدير التنفيذي الجديد لشبكة سي إن إن، إن الشركة ستركز جهودها على عمليتها الأساسية في جمع الأخبار.

وقال ليخت "هذا ليس قرارًا بشأن الجودة؛ نحن نقدر كل العمل والطموح والإبداع الذي ساهم في بناء شبكة CNN +، وهي مؤسسة تتمتع بموهبة رائعة وبرمجة جذابة ولكن سيحصل عملاؤنا وشبكة CNN على أفضل وجه بخيار تدفق أبسط".

وقالت الشركة إن العملاء الذين اشتركوا في خدمة البث عبر "CNN + " سيحصلون على المبالغ التي دفعوها بشكل مناسب.

وأطلقت خدمة "CNN+" للبث في 29 مارس الماضي، وهي خدمة اشتراك ب 5.99 دولار شهرياً أو 59.99 دولار سنوياً.

سي ان ان CNN سي إن إن بلس ديسكفري ووارنر ميديا الصحافة البث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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