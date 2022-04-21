سوتس بالعربي الحلقة 20.. أحمد داود يكشف جهاز قدري للتجسس

كشفت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل سوتس بالعربي عن عثور المحامي آدم منصور (أحمد داود) بالصدفة على جهاز التسجيل الخاص بقدري (محمد شاهين) على مكتب ليلى (تارا عماد)، والذي استخدمه قدري في التجسس على نقاشاته مع زين ثابت (آسر ياسين)، وبذلك اكتشف آدم سبب تغيّر قدري المفاجئ معه.

ونجح آدم في المساهمة في حل قضية رهان على مصنع بين اثنين من رجال الأعمال، حيث خسر أحدهما مصنعه لصالح الآخر في أحد الرهانات وهو في غير وعيه، ليلجأ آدم وزين إلى طريقة مبتكرة لحل القضية وهي مباراة كرة قدم بين فريق المحامين بالمكتب وبين فريق رجل الأعمال الآخر، وسجل آدم عدة أهداف ليفوز الفريق بالمباراة وبذلك عاد المصنع إلى صاحبه الحقيقي.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بتوقيت مصر

على قناة CBC – الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا

على قناة CBC دراما – الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا

على قناة OSN يا هلا – الساعة 10 مساءً

على قناة OSN الأولى – الساعة 10 مساءً

وعلى منصتي Watch It و OSN+

ويشارك أحمد داود وآسر ياسين بطولة مسلسل Suits بالعربي النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.