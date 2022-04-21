الاختيار 3 الحلقة 20.. تسريب للشاطر ومرسي يهاجمان عصام سلطان: «رشوة وانحرافات قوية»

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 20 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل تسريب محمد مرسي وخيرت الشاطر عن عصام سلطان فى الحلقة 20 من الاختيار 3

وعرضت الحلقة تسريبا للقيادي الإخواني محمد مرسي وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإرهابية تضمن هجوما على عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط الداعم للإخوان، المحبوس على ذمة قضايا إرهاب.

وفي التسريب يقول خيرت الشاطر:

هو عصام مش عاقل أصلا في عداوته مش عاقل طبيعة شخصيته كده، عصام سلطان

بس هو كان رئيس اتحاد الطلبة وعامل إنه زعيم، وبعدين إحنا إشكاليتنا الرئيسية معاه، بس منقدرش نعلنها صراحة

إنه لما فتح مكتب محامي كان عندنا أدلة إنه بيدي رشاوى وكده

فمينفعش أخلاقيا بغض النظر إنك تتفق سياسيا إنك تتعامل معاه تحت أي ظرف، زي واحد زنا بقى مينفعش تقول عليه إخوان مسلمين

مرسي:

هو خد فلوس منين؟

خيرت الشاطر يكمل:

أو واحد سرق أو وخلافه فهو كان عنده انحرافات قوية

بس إحنا مش أسلوبنا بقى إن إحنا نقعد نتكلم في موضوعات

مرسي:

خد فلوس لما سافر إيران خد فلوس، وبعدين ده واحد جايبلي الوصل اللي غير بيه الفلوس حتى في مكتب من المكاتب

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 أحداث مظاهرات المصريين أمام مكتب الإرشاد، واستخدام أعضاء الجماعة الإرهابية العنف في مواجهتها.



وتضمنت الحلقة الـ 19 تسريبا جديدا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وفيه يضع خطة شيطانية لحكم مصر.



أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني





مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات : 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama