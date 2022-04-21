الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالعريش

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالعريش شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقى مدير أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الدولي "العريش- رفح"، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وهرعت سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم إيداع جثه المتوفي بمشرحة المستشفى.

شخص أصيب 9 آخرين حادث انقلاب ميكروباص العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

أول فيديو لحريق مستشفى تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر

إخلاء سبيل سيدة المترو فى «التعدى على 3 فتيات»

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى