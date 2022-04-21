مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى انقلاب ميكروباص بالعريش

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 9 آخرين إثر حادث انقلاب ميكروباص بالعريش شمال سيناء وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

كانت قد تلقى مدير أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، على الطريق الدولي "العريش- رفح"، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 9 آخرين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وهرعت سيارات إسعاف إلى منطقة الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى العريش، وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم إيداع جثه المتوفي بمشرحة المستشفى.