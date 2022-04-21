ندوة توقيع كتاب «النظرة في المأثور الشعبي» ضمن احتفالات ليالي رمضان الأحد

تنظم ندوة توقيع كتاب «النظرة في المأثور الشعبي» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب في التاسعة والنصف مساء، الأحد، ويدير الندوة الدكتور خالد أبو الليل، في حضور مؤلف الكتاب أسامة الفرماوي.

كتاب نظرة في المأثور الشعبي المصري للمؤلف أسامة فرماوي، يستعرض الأمثال الشعبية المصرية عن الحسد، وكيف يخاف المصريون من الحسد في كل المواقف بمختلف المستويات الاجتماعية، وكيف يعبرون عن ذلك بإطلاق الكلمات والتّمتمات خوفًا من العين استنادا للدين، وتماشيا مع المعتقد الجمعي باستخدام بعض الأشياء كالسّبحة أو الصليب في السيارات، فما زال الكف علامة لدرء العين وكف الأذى، وكيف تناول الشعراء الحسد والعين في كثير من كتابتهم، كتعبير عن أفكار المجتمع.

يذكر أن أسامة الفرماوى، فاز بجائزة العلوم الاجتماعية، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، عن كتابه "عروسة المولد في قويسنا"، الذي يتحدث عن الثقافة المادية، عن توثيق العناصر الشعبية في مدينة قويسنا، وفى محافظة المنوفية.

تقام ندوة توقيع كتاب "النظرة في المأثور الشعبي" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في التاسعة والنصف مساء، الأحد المقبل، ويدير الندوة الدكتور خالد أبو الليل، في حضور مؤلف الكتاب أسامة الفرماوي.

كتاب نظرة في المأثور الشعبي المصري للمؤلف أسامة فرماوي، يستعرض الأمثال الشعبية المصرية عن الحسد، وكيف يخاف المصريون من الحسد في كل المواقف بمختلف المستويات الاجتماعية، وكيف يعبرون عن ذلك بإطلاق الكلمات والتّمتمات خوفًا من العين استنادا للدين، وتماشيا مع المعتقد الجمعي باستخدام بعض الأشياء كالسّبحة أو الصليب في السيارات، فما زال الكف علامة لدرء العين وكف الأذى، وكيف تناول الشعراء الحسد والعين في كثير من كتابتهم، كتعبير عن أفكار المجتمع.

يذكر أن أسامة الفرماوي، فاز بجائزة العلوم الاجتماعية، ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، عن كتابه "عروسة المولد في قويسنا"، الذي يتحدث عن الثقافة المادية، عن توثيق العناصر الشعبية في مدينة قويسنا، وفى محافظة المنوفية.