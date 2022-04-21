الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

الجنازة
الجنازة

شيّع المئات من أهالي قرية أم الرزق، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مساء الخميس، جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حادث سير وسط حالة من البكاء والنحيب.

ولقى 3 أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج

عقب الحادث، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة د.حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من د.حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء مقيمين بكفر سعد بمدينة دمياط، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة في كلية الصيدلة، أحمد محمد عثمان، 22 عامًا، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد عثمان 19 عامًا، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عامًا.

دمياط إقليم محافظة دمياط أحداث دمياط انتهاء جنازة دمياط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

عالم الأرز المصري الفائز بجائزة «جنيف» يتحدث لـ«الدستور»: توصلنا لسلالات متميزة

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

النيابة تنفى اعتداء ضابط شرطة على مواطن بالضرب فى مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى