المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

شيّع المئات من أهالي قرية أم الرزق، التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، مساء الخميس، جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حادث سير وسط حالة من البكاء والنحيب.

ولقى 3 أشقاء مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج

عقب الحادث، دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة د.حسن درويش، بأربع سيارات إسعاف، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وتم نقل المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

كان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من د.حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشقاء مقيمين بكفر سعد بمدينة دمياط، وهم آية أحمد عثمان 24 عامًا، طالبة في كلية الصيدلة، أحمد محمد عثمان، 22 عامًا، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد عثمان 19 عامًا، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عامًا.