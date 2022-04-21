الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ميعاد عيد الفطر 2022 في جمهورية مصر العربية

عيد الفطر
عيد الفطر

أُطلق على عيد الفطر 2022 هذا الاسم نسبةً إلى الإفطار الذي يأتي بعد الصَوم، وسمي العيد عيداً لِما يكون فيه من الخير العظيم الذي يعود ويتكرّر بعد الطاعات في كلِّ عام، ومنها نعمة الفطر بعد الصوم والامتناع عن الطعام.

لماذا سمي عيد الفطر بهذا الاسم

ويتم تقديم زكاة عيد الفطر 2022 وما فيها من تزكية الأموال، وإتمام مناسك الحجّ، وإدخال السرور وفرحة العيد على قلوب الفقراء والمُحتاجين، كما أنّ الفرح والسعادة في هذه الأيام عادةٌ عند الناس، وسُمِّي عيداً؛ لاعتياد الناس على ما فيه من الأعمال، واجتماعهم فيه، ولتكراره في كلِّ عام، ويوم الفطر من الأيام التي جاء النّهي عن صيامها، وهذا النهي مخصوصٌ لليوم الأول، أمَّا باقي الأيام فصيامها غير محرّم، فعن أبي هريرة أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (نهَى عن صيامِ يومَيْن يومِ الفِطرِ ويومِ الأضحَى).

 

موعد عيد الفطر 2022 

ويحل هذا العام موعد عيد الفطر 2022 يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 ميلاديا و1 شوال 1443 هجريا.

ما هو عيد الفطر ٢٠٢٢

عيد الفِطر هو مطلع شهر شوّال، ويأتي بعد شهر رمضان المبارك، ويومه إعلان عن إتمام فريضة الصيام ويفتتحه المسلمون بأداء صلاة عيد الفطر وإطلاق التكبيرات.

 

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وسمي عيداً؛ لأنّه يعود على المسلمين بالفرح والسرور كما بيّن ذلك ابن الأعرابيّ، وقال ابن عابدين إنّه سُمِّي عيداً؛ لأنّ الله -تعالى- يعود بالإحسان على عباده في العيد؛ بالفِطْر بعد الصيام، وأداء زكاة الفِطْر، والحجّ إلى البيت الحرام، وتقديم الأضاحي، وغير ذلك.

 

تكبيرات عيد الفطر ٢٠٢٢

” الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد”، وتلك الصيغة مأخوذة من ابن مسعود -رضي الله عنه. ” الله أكبر كبيرًا، الله أكبر كبيرًا، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر، ولله الحمد”، وتلك الصيغة وردت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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