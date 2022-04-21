لمواجهة ظاهرة المستريحين.. محافظ أسوان يوجه بإزالة تعديات مباني الحظائر

في خطوة حاسمة لمواجهة ظاهرة استنزاف الثروة الحيوانية بقيام بعض التجار "المستريحين " بشراء رؤوس الماشية بأسعار مخفضة ونقلها خارج المحافظة، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بمجابهة هذه الظاهرة بكل حزم من خلال إزالة أي تعديات لمباني تستخدم كحظائر لرؤوس الماشية الخاصة بهؤلاء التجار، وتحرير محاضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسوان لمتابعة ورصد هذه الظاهرة، والعمل بكل قوة على مجابهتها للحفاظ على الثروة الحيوانية وثبات أسعار اللحوم بالأسواق.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بإزالة تعدى لأحد تجار الماشية بحوض العجمى بالمدينة على مساحة 175 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض لاستخدام المبنى كحظيرة للماشية.

كما قامت الوحدة المحلية أيضاً بإزالة تعدى أخر على مساحة 1050 م2 قام به نفس التاجر على أرض زراعية.

وفى السياق نفسه، وتنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن هناك تعليمات مشددة لكافة المسئولين بالأجهزة المعنية بالمحافظة لإزالة كافة أشكال التعدى أولاً بأول، ولاسيما التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنظيم حملة استهدفت إزالة 12 حالة تعد على مساحات وصلت إلى 7400 م2، منها 6 حالات تم إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، و6 حالات أخرى فى المهد تم إزالتها، ولم يستدل على المخالفين.

وجارى التحرى عنهم بمعرفة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.