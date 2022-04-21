الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعداداً للاحتفال بالأعياد.. محافظ أسوان يتفقد المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية استهدفت المرور على المنطقة المحيطة بكاتدرائية الأرثوذكس وحديقة فريال، وذلك من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية وتسخير كافة الإمكانيات أثناء فترة الأعياد المتتالية خلال الأيام القادمة، والتي تضم عيد القيامة المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

رافقه خلالها نائبه أحمد شعبان، بجانب الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، بالإضافة إلى مديري الجهات التنفيذية والأمنية.

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وقد شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية، وأيضاً داخل وخارج الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الرحلات الجماعية، مع إزالة الإشغالات، ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات، بجانب الاهتمام بدورات المياه العمومية، ومراجعة أعمدة الإنارة بالشوارع ورفع كفاءتها بالطرق المؤدية للمناطق المحيطة بدور العبادة.

ووجه محافظ أسوان إلى رفع كفاءة حديقة فريال وباقى الحدائق والمتنزهات العامة، وخاصة المقاعد والبرجولات الخشبية واللافتات والبانرات والإنارة العامة، وأيضاً تقليم الأشجار والقضاء على أى تشوهات بصرية، علاوة على طرح كافتيريا حديقة فريال المطلة على النيل مباشرة، مع الإسراع في تركيب عدد 2 نافورة وسط النيل أمام النجع القبلى والبحرى لجزيرة أسوان، وهو الذي يتزامن معه دراسة إقامة تمثال للأميرة فريال وسط الحديقة.

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وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس والمساجد بمختلف الوحدات المحلية، وهو الذى يتوازى مع متابعة انتظام وسير العمل، ووقف الإجازات، فضلاً عن تكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، وخاصة في الجزر والمناطق التي تشهد ارتفاع معدلات حالات الغرق.

أسوان رؤساء محافظ أسوان للأحتفال الحدائق رفع كفاءة الشوارع السيولة المرورية عيد القيامة المجيد المتنزهات

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وائل لطفي

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