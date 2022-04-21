سامح شكري يلتقي ملك الأردن برفقة اللجنة الوزارية العربية

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وجاء لقاء شكري مع ملك الأردن برفقة ‏نظرائه أعضاء اللجنة الوزارية العربية، وذلك بعد اجتماعهم حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.

وشددت اللجنة الوزارية العربية، خلال اجتماعها، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك.

وجاء ذلك في ظل الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى واعتدائهم على المصلين الفلسطينيين هناك.