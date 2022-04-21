الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سامح شكري يلتقي ملك الأردن برفقة اللجنة الوزارية العربية

سامح شكري يلتقي ملك
سامح شكري يلتقي ملك الأردن

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

وجاء لقاء شكري مع ملك الأردن برفقة ‏نظرائه أعضاء اللجنة الوزارية العربية، وذلك بعد اجتماعهم حول الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك.

وشددت اللجنة الوزارية العربية، خلال اجتماعها، على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك.

وجاء ذلك في ظل الاقتحامات المتواصلة من قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى واعتدائهم على المصلين الفلسطينيين هناك. 

وزير الخارجية إسرائيل المسجد الأقصى سامح شكري ملك الاردن الانتهاكات الاسرائيلية

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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