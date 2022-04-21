«الإيسيسكو» تدعو إلى بلورة أفكار إبداعية لتعزيز التنمية البشرية

بمناسبة اليوم العالمي للابتكار..

دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى جعل الابتكار أساسًا لتعزيز الإمكانات الاقتصادية للدول، نظرًا لقدرة الابتكار والإبداع والأعمال الحرة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وفتح آفاق عديدة أمام الجميع، بما في ذلك النساء والشباب، وتوفير حلول للقضايا الملحة كالفقر والمجاعة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يحتفل له العالم في 21 أبريل من كل عام، من أجل ترسيخ الوعي بدور الإبداع والابتكار في جميع جوانب التنمية البشرية.

ونبهت إلى أهمية بلورة أفكار إبداعية ومبتكرة من شأنها المضي قدمًا بالتنمية البشرية، وإبراز جهود المبتكرين الذين يساهمون في إثراء العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى برنامجها الطموح الذي يهدف إلى تدريب الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة في مجالي التكنولوجيا والابتكار، ورعايتها لمجموعة من الجوائز في مجالات التربية والعلوم والثقافة ودعم ابتكارات الشباب وتوطينها.