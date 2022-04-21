الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي

أرسل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم ومزيد من الأمن والأمان والمحبة والسلام".

كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة مماثلة لكل من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والسيدة منال عوض ميخائيل محافظ  دمياط، ونيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، ونيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، ونيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها لتهنئتهم بهذه المناسبة.

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