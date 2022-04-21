وصول 19 رحلة طيران لمطار مرسى علم الدولى.. اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس 19 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة دولية يستقبلها المطار خلال أسبوع، بداية السبت الماضى وحتى غدا الجمعة .



وكشفت جداول رحلات الطيران عن وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

وتبين من جداول رحلات الوصول أن أول رحلتين لمطار مرسي علم من رومانيا، كذلك 3 رحلات من بلجيكا، 4 رحلات من هولندا، 18 رحلة من إيطاليا، 24 رحلة من ألمانيا وهي الأكثر وصولا خلال الأسبوع .

واستقبل المطار ضمن رحلات الأسبوع 17 رحلة من التشيك، 15 رحلة بولندي، 4 رحلات من سويسرا، 3 ورحلة من لكسمبورج، 3 تابعة لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأسابيع المقبلة.

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علي جانب آخر، شهد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، فعاليات الأمسية الرمضانية (جلسات الدوار) والمقامة بالممشى السياحى، التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالقصير بالتعاون مع بيت الثقافة بالمدينة، ورافقه نجار عمر نائب رئيس المدينة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء المجلس ومدير بيت ثقافة القصير ولفيف من أهالي المدينة.



وأكد رئيس مدينة القصير أن الأمسيات الرمضانية تهدف إلى عرض رسائل وأهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتوعية بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وبعض رسائل التوعية الخاصة بالمرأة مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة.



وأضاف رئيس مدينة القصير أن الدولة تهتم بقضايا المرأة المصرية، وحصولها على النصيب الأكبر فى جميع القطاعات، مشيرا إلى أن فرع المجلس القومى للمرأة يعد درع الحماية للسيدات بجميع ربوع مصر.



من جانبه، أكد الدكتور ياسر خليل، عضو فرع المجلس بالقصير، الدعم الكامل الذى يقدمه رئيس المدينة للفرع، موضحا أن بابه مفتوح لجميع المواطنين وخاصة المرأة، والاهتمام بتلبية طلباتهم المشروعة.