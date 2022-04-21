السجن عاما مع إيقاف التنفيذ لصاحب محل هتك عرض مندوبة مبيعات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب معرض قطع غيار بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بعد اتهامه بهتك عرض مندوبة مبيعات.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش، وسكرتير الجنايات أحمد السيد.

ترجع احداث القضية رقم 1134 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين ببلاغ من المجني عليها يفيد بقيام المتهم بهتك عرضها داخل المحل خاصته بدائرة القسم.

- نتائج التحريات



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العطارين أنه حال قيام المجني عليها "س.س.د" مندوبة مبيعات بالتسويق للمنتجات بحوزتها على محلات منطقة العطارين وصلاح الدين وعند القيام بعرض تلك المنتجات علي المتهم "أ.ح.إ"، صاحب محل قطع غيار، طلب منها الصعود الي الدور العلوي الصندرة لعرض تلك المنتجات فقام بملامسة ذراعها من ناحية الكتف واقترب منها وتحسس قدمها، فانصرفت وقامت بتحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم وتبين أن المجني عليها قدمت تصالح في الواقعة.