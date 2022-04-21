بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الجمعة، صرف معاشات مايو لأكثر من 10.7 مليون مواطنا بما يقارب 24 مليار جنيه من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية بدلا من الصرف في المواعيد الاعتيادية في الأول من مايو، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم صرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل الأعياد "عيد الفطر المبارك – عيد القيامة المجيد"، للتيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.

وأكدت الهيئة القومية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بفتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصري.

من جهتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبًا.

يذكر أن رئيس الجمهورية قد وجه الشهر الماضي بزيادة قيم المعاشات بنسبة 13% على أن تتم الزيادة مع معاشات شهر إبريل قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 9.6 مليار جنيه وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل ومايو ويونيو وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.