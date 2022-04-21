الجريدة الرسمية تنشر قرارات للحكومة بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا، من رئيس الوزراء، برقم 1004 لسنة 2022، حول نزع ملكية العقارين رقم "17، 18"، بشارع عمر المختار بالمطرية، لأعمال المنفعة العامة.



كما صدر قرار رقم 1311، لسنة 2022، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات، التي تشغلها مدرستا عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة والإعدادية بنين، في شارع ابن الرشيد، حي روض الفرج.

وتم إصدار قرار، رقم 1346، لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر.

ونشرت أمس الجريدة الرسمية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أرقام 144 و 145 و 146 بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية وتخصيص بعض أراضى بطريق القطامية العين السخنة وﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒالمحافظات.

كانت قد نشرت بالأمس الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار رقم 131 لسنة 2022 الخاص بإرجاء العمل بالقرار الوزارى رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022.



الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023 بذات الشروط والضوابط المعمول بها بهذا البرنامج.



كما تم وضع مجموعة من التيسيرات والتسهيلات التى تم بدء العمل بها اعتباراً من 1 أبريل الجارى ولمدة عام فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة السياحية، والتى سمحت لأكثر من 180 جنسية الحصول على التأشيرة السياحية بمنافذ الوصول المصرية شريطة وجود تأشيرات سارية ومستخدمة لدول انجلترا وأمريكا وكندا واستراليا وتشينجن "الاتحاد الأوروبي" واليابان ونيوزيلاندا، على جواز السفر، بالإضافة إلى 78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة السياحية الاضطرارية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً.