الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصف الثالث الثانوي.. كيف تحصل على ورقة المفاهيم قبل امتحانات 2022؟

امتحانات
امتحانات

سؤال تردد كثيرًا على ذهن طلاب الثانوية العامة قبل عقد امتحانات الثانوية 2022، وهو كيف سيحصلون على ورقة المفاهيم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟.. والتي ستكون بديلة للكتاب المدرسي وبديلة للتابلت بعد إلغاء قرار الأوبن بوك، وتسأل الطلاب:«هل سيتم رفع هذه الورقة على موقع الوزارة وطباعتها أم سيتم تسليمها من الإدارة التعليمية؟.. وكيف يسير الأمر في ورقة المفاهيم ومن أين يحصل عليها الطالب ومن يضعها؟».

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن من يضع هذه الورقة هي اللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحان ومراجعته، وأضافت المصادر أن هذه الورقة ستكون شاملة لما يجب أن يعرفه الطالب، مؤكدة أن هذه الورقة سيتم توزيعها مع ورقة الامتحان فى اللجنة.

طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي

- تبدأ يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط  ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسة أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

- يؤدي طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة. 

- الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي، وطبقًا للجداول المعتمدة.

التعليم الفنى امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم المدارس الدولية الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

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