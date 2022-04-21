الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تقدم أهم الإرشادات لصيام الطفل في رمضان بأمان (إنفوجراف)

صيام الطفل في رمضان
صيام الطفل في رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات لصيام الطفل في شهر رمضان بأمان، وذلك فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وأشارت الوزارة إلى أن صيام شهر رمضان كاملاً مفروض على الطفل البالغ فقط، كما أنه عند شعور الطفل بالعطش الشديد أو الهبوط لابد من إنهاء الصيام فوراً، موضحة أنه يمكن البدء فى تدريب الطفل على الصيام بشرط أن يكون بصحة جيدة لا يعانى من أمراض سوء التغذية أو أمراض مزمنة، لافتة إلى ضرورة تدريب الطفل على الصيام لمدة قصيرة أولاً كالصوم من العصر حتى أذان المغرب.

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 - تناول أطعمة صحية وتجنب التمارين العنيفة خلال الصيام

ونصحت وزارة الصحة والسكان الأطفال بتناول أطعمة صحية مثل الفول السودانى أو الفاكهة بين الوجبات، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة فى وقت مبكر أو متأخر بعد الإفطار بساعتين على  الأقل، مع تجنب التمارين العنيفة أثناء الصيام.

كما نصحت الوزارة بعدم خروج الطفل أثناء الصيام مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، مع ضرورة حصول الطفل على ساعات نوم كافية.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة الطفل فى إعداد قائمة الطعام تشجعه على تناول الطعام بشهية جيدة، لافته إلى أنه يراعى حصول الطفل على 3 وجبات متوازنة تشمل وجبة إفطار وسحور بالإضافة إلى وجبة بينهما على الأقل.

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وحذرت الوزارة من الإفراط فى تناول الحلويات وتناول المشروبات الغازية المعلبة واستبدالها بالفاكهة والعصائر الطبيعية، مشيرة إلى ضرورة أن تحتوى وجبتى السحور والإفطار على الألبان ومنتجاتها مثل الجبن والزبادى لإحتياج جسم الطفل للكالسيوم والبروتين.

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الصحة صيام الطفل شهر رمضان العطش الشديد الهبوط

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