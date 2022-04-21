فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية الأحد المقبل

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 24 أبريل 2022م، حتى الخميس الموافق 12 مايو 2022م.

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون مسجلًا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل يناير 2022 ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، وألا تزيد سن المتقدم على 65 عامًا، بالإضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وأن يكون قادرًا على أداء المناسك وخاليًا من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة، وتقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقًا للنموذج المعد لذلك.

وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.



جدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن رفع عدد الحجاج لمناسك العام 2022 إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وحددت المملكة عدة شروط ومنها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من (65) عامًا ميلاديًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات «كوفيد- 19» المعتمدة في وزارة الصحة.