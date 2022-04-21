روسيا: العقوبات الأمريكية تكشف يأس واشنطن من إخضاع موسكو

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، أن هذه القيود أصبحت "عبثية بشكل متزايد وتشير إلى يأس واشنطن من عدم القدرة على إخضاع موسكو".

وقالت السفارة على موقع تليجرام: "بسبب ما يبدو أن الاتهامات بعيدة التحقيق وغير صحيحة، أصبحت العقوبات عبثية أكثر فأكثر، ودليل على يأس واشنطن من عدم قدرتها على إخضاع بلدنا لإرادتها".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، شملت العشرات من الأفراد والكيانات القانونية، وذكرت في بيان أن "29 فردا و40 كيانا قانونيا في الاتحاد الروسي تمت إضافتهم لقائمة العقوبات لوزارة الخزانة الأمريكية".

وأوضح البيان أنه من بين من شملتهم العقوبات الجديدة النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي كسينيا يودايفا، وكذلك رئيس مجلس إدارة بنك "أوتكريتيا" ميخائيل زادورنوف.