«أخبار فاتتك».. موعد عيد الفطر 2022 والنيابة تعلن نتائج التحقيقات واقعة «فتاة البلكونة»

شهد أمس الأربعاء العديد من الأحداث المهمة التي شغلت الرأي العام، وتصدرت عمليات البحث على محرك البحث «جوجل»، والتي ترصد «الدستور» أبرزها في نشرة «أخبار فاتتك»:

النيابة العامة تعلن نتائج التحقيقات في واقعة فتاة البلكونة:

أعلنت النيابة العامة، انتهاء التحقيقات في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها محاولة إنقاذ فتاة كادت ان تسقط من شرفة مسكنها في منطقة الهرم.

وتوصلت التحقيقات إلى عدم صحة إسقاط والدها لها من الشرفة، وأنها كادت تسقط عَرَضًا خلال التقاطها بعض الملابس.

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موعد صلاة عيد الفطر لعام ٢٠٢٢

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، تعد من أبرز الكلمات البحثية فمع اقتراب العيد الصغير، يستعد المسلمون هذه الأيام في شتى بلدان العالم لاستقبال عيد الفطر وخلال الساعات القليلة الماضية ارتفع البحث عن مواعيد صلاة عيد الفطر حتى صارت الكلمة الأكثر بحثا.

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ماكرون يتهم ماريان لوبان بالخضوع لبوتين:

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بانها خاضعة لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة منه إلى ابعاد أصوات الناخبين الذين سيقررون هوية ساكن الإليزيه عن التفكير قي تلك المرشحة.

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قرارات من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات مهمة بشأن انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

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ارتفاع طفيف في أسعار النفط بنهاية تعاملات اليوم:

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعًا طفيفًا خلال نهاية تعاملات اليوم، على خلفية تحسن النشاط الصناعي في الصين، وتراجع مخزون الخام الأمريكي، مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية تراجع إنتاج روسيا بسرعة.

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