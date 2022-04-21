الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سهرة رمضانية عن التسامح بـ«ثقافة الدقهلية»

جانب من فعاليات قصور
جانب من فعاليات قصور الثقافة

أعد بيت ثقافة تمي الأمديد سهرة رمضانية قدمت فيها فرقة المنصورة للفنون الشعبية بقيادة الدكتور أيمن على استعراضات متنوعة بدأت بأوبريت البدوي وأبويا وصاني، وعرض فني للتنورة، ياحلاوة شبكتي، الأقصر بلدنا، ضحكة قلب، واختتم العرض بأغنية “يا أغلي اسم في الوجود”، بجانب محاضرة عن "حب الآخر" والتسامح في الإسلام للشيخ راضي.

يأتى ذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة؛ حيث تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وتناولت الندوة سماحة الإسلام، وكيف أنه دين يحث على المحبة والعفو والتودد والسلام بين الناس لكي تنتشر الطمأنينة ويعم السلام، كما نفذ قصر ثقافة ميت الفرماوي ورشة حكي بعنوان "سيناء الحبيبة"، حكاها أيمن الحفني، أوضح فيها أن سيناء هي البيئة الثرية بكل مقومات الجمال والطبيعة والحياة برمالها الذهبية وجبالها الشامة وشواطئها الساحرة وديانها الخضراء وكنوز الجمال و الثروة تحت بحارها، و في باطن أرضها من كائنات ومياه ونفط ومعادن هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين، بجانب محاضرة دينية عن الصيام، حاضرها الشيخ السيد حجاب تناول الأجور العظيمة للصيام نذكر، فيما عقد بيت ثقافة شربين أمسية شعرية عن شعر الرثاء، تناولوا تعريفه بأنه لغة البكاء على الميت وذكر محاسنه، وشعر الرثاء من اصفى واعمق انواع الشعر العاطفى الذى يتناسب مع عمق النفس الإنسانية، ومن أنواع الرثاء ومن شعراء الرثاء الخنساء التي اشتهرت عند العرب بالرثاء ومن شعرها " كان عيني لذكراه، إذا خطرت، فيض يسأل، على الخدين.

كما نظمت مكتبة العياديه الثقافية محاضرة "عيد تحرير سيناء"، حاضرها محمد عبد الحافظ، أوضح فيها أن سيناء هي التاريخ العريق الذي سطرته بطولات المصريين وتضحياتهم الكبرى لحماية هذه الأرض وهي البوابة الشرقية وحصن الدفاع الأول عن امن مصر وترابها الوطني.

كما نظم بيت ثقافة على مبارك معرض فنى تشكيلى ومعرض فن اركت، افتتح المعرض السيد الشربينى، تناول بالشرح والتوضيح بعض النماذج الموجودة وكيفية تنفيذها، كما نفذ نادي العلوم بقصر ثقافة الطفل ورشة الرسم علي البلاستيك الشفاف بمدرسة السيدة خديجة.

فرقة المنصورة للفنون الشعبية إقليم شرق الدلتا الثقافي التسامح في الاسلام عيد تحرير سيناء فرع ثقافة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

النيابة العامة توضح تفاصيل التحقيقات بفيديو فتاة البلكونة بالجيزة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

نشرة بعد منتصف الليل.. تسريب يحسم مصير مباراة مصر والسنغال.. واختراق مواقع إسرائيلية

الاختيار 3 الحلقة 19.. خطة الشاطر الشيطانية لحكم مصر: «نشتغل من ورا» (فيديو)

الدكتوراه المعطّلة: كيف حقق الرئيس السيسي حُلم طالبة في الدراسة بالخارج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية