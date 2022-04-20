العائدون الحلقة 19| أبو عمر المهاجر يتولى أخطر جناح في تنظيم داعش الإرهابي

العائدون

يعد الجناح الإعلامي هو أهم الجناحات التي تعتمد عليها الجماعات المتطرفة منها تنظيم داعش، استقطاب الشباب ونشر معتقدات الجماعة المتشددة وكذلك خلق قاعدة جماهيرية لهم من الأفكار المغلوطة التي يعتمدون عليها إذا أن الإعلام وقنوات السوشيال ميديا في الوقت الحالي أصبحت سلاح لا يستهان به.

وذلك ما تحدثت عنه الحلقة التاسعة عشر من مسلسل العائدون للنجوم أمير كرارة وأمينة خليل، إذ تولى فيها تولي علاء والذي تم كنيته في الحلقات السابقة بـ(أبو عمر المهاجر) اللجنة التقنية للجناح الإعلامي لداعش.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.