العنانى: غلق أى شركة سياحة تتحايل على بوابة العمرة

كشف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أنه سيتم غلق أى شركة سياحة يثبت مخالفتها لبوابة العمرة المصرية وقيامها بالتحايل على البوابة واستخدامها الطرق الخلفية لسفر المعتمرين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية بحضور قيادات القطاع السياحي الحكومى والخاص والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وأضاف العنانى أنه سيتم اتخاذ قرارات رادعة ضد الشركات التى لم تلتزم بتركيب أجهزة الجى بى إس بمركباتها السياحية بمختلف أنواعها من أتوبيسات وليموزين وميكروباصات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب أجهزة الجى بى إس بنسبة 100% من الأتوبيسات السياحية، كما سيتم استحداث إجراءات التى تمكننا من التحدث مباشرة إلى السائق كما يتم حاليا الانتهاء من إنشاء بوابة موحدة لسياحة اليخوت.

وأوضح العنانى أن وزارة السياحة والآثار نسقت مع غرفة المنشآت الفندقية للاتفاق مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، حيث سيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف، مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

كما أشار إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية سيقوم بإنشاء وحدة لتنشيط السياحة بالتنسيق مع الوزارة الجذب والترويج السياحي.

واستعرض العنانى أبرز القوانين والتشريعات التى خرجت إلى النور من بينها قرار وزارى بتنظيم آلية التدريب واستحداث تعيين مراقب جودة بالمنشأت الفندقية فى مجال صحة وسلامة الغذاء، كما تم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع إنشاء الغرف السياحية، ومشروع قانون تنظيم الحج، وفى مارس الماضى صدر قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، كما تمت إعادة تقيم 716 فندق على مستوى الجمهورية طبقا للمواصفات الجديدة وقد هبطت عدد من الفنادق من درجتها النجومية طبقا للمواصفات الجديدة.