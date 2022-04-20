الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 6 مسؤولين بمديرية الشئون الصحية بدمياط للمحاكمة التأديبية

محكمة
محكمة

قررت النيابة الإدارية، إحالة 6 مسؤولين من القيادات المالية بديوان مديرية الشئون الصحية، بمحافظة دمياط، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، تمثلث في صرف حوافز بدون وجه حق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 29 لسنة 64 قضائية عليا أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المقررة، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة.

وكشفت التحقيقات، أن مديرة وحدة النفايات بمديرية الصحة بدمياط إتخذت إجراءات تحفيز الإداريين بوحدة التخلص الآمن من النفايات الخطرة من نسبة 25% المخصصة للعمال حال كون الإداريين مقرر لهم نسبة 4% فقط، ما ترتب عليه صرف 147 ألف جنيه بالزيادة ودون مبرر قانوني، وتجاوزت المبلغ المخصص للصرف من نسبة 25% ليكون إجمالي ما تم صرفه 11 ألف جنيه دون مبرر.

وجاء بأوراق القضية أن مدير الشئون المالية بصحة دمياط، ومدير عام الطب الوقائي قبل إحالتهما للمعاش أهملا في الإشراف على أعمال المحالة الأولى، ما ترتب عليه ارتكابها ما نسب إليها.

وأكدت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة استمارات 50 ع ح مما ترتب عليه عدم اكتشاف ما ارتكبته المحالة الأولى.

وانتهت التحقيقات إلى أن مدير عام الحسابات بالمديرية ومدير الحسابات أهملا الإشراف على أعمال المحالة الرابعة، مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المنسوبة اليها.

محافظة دمياط النيابة الإدارية الطب الوقائي مخالفات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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