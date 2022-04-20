الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا.. معدل التضخم يعود إلى مستويات ما قبل بدء الحرب فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أظهرت البيانات الأسبوعية للتضخم في روسيا الصادرة، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات ما قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، بفضل قوة الروبل وانتهاء موجة الشراء الهستيري من جانب المستهلكين ما أدى إلى نقص مؤقت في العديد من السلع.

 

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي الصادرة اليوم، بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 15 أبريل الحالي 0.2% شهريًا، مقابل 0.66% خلال الأسبوع السابق، ليستمر تراجع التضخم للأسبوع السادس على التوالي.

 

وواصلت أسعار الغذاء بما في ذلك السكر تراجعها الأسبوعي بعد فترة الإقبال الهستيري على هذه السلع  عقب بدء الغزو. 

 

كما تراجعت أسعار السيارات المحلية والمكانس بنسبة طفيفة.

 

وكان البنك المركزي الروسي قد ذكر أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.5% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أعلى مستوى للتضخم في روسيا منذ العقد الأول من القرن العشرين.

 

في الوقت نفسه ما زالت أيلفيرا نابيولينا محافظ بنك روسيا المركزي تحذر من أن الاقتصاد الروسي يواجه  مشكلات بسبب العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا نتيجة حربها ضد أوكرانيا، وأجبر الشركات إلى التكيف مع نقص أو غياب العديد من مستلزمات الإنتاج المستوردة.

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وائل لطفي

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