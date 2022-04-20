«نيللى كريم تستعيد المليون جنيه».. ملخص أحداث الحلقة 19 لـ«فاتن أمل حربى»

عرضت مساء اليوم الأربعاء الحلقة 19 من مسلسل "فاتن أمل حربي" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتصاعدت الأحداث في الحلقة الجديدة حول قضية فاتن وطليقها سيف الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة.

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز أحداث الحلقة 19 لمسلسل فاتن أمل حربي:

حرر عدد كبير من السيدات توكيلات إلى محامي فاتن من أجل قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثناء ذهاب السيدات إلى موظفة الشهر العقاري وجدت نفسها أمام حالة جديدة لم تمر عليها من قبل واتصلت برئيسها تسأله عن إمكانية تحرير العقود وكانت المفاجأة الموافقة على تحرير التوكيلات لتعم فرحة غامرة على جميع السيدات الحاضرات في المكتب.

بدأت الصحافة والإعلام الحديث عن فاتن حيث كشفت الصحفية ميريهان عن أن عددًا من السيدات المظلومات بدأن بعمل توكيلات لفاتن لمساندتها في رفع دعوى إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا.

ذهب شكيب الإسكندرانى (يجسد دوره الفنان محمد ثروت) إلى المحكمة لإبلاغ "راندا" والتي تجسد دورها الفنانة جيلان علاء بالمرافعة بدلًا منه فى إحدى قضايا "فاتن" بسبب مرافعة أخرى له.

اعترف شكيب لـ"راندا" بأنه لديه مشاعر عاطفية تجاهها.

قامت في أحد المشاهد فتاة بمحاولة بإشعال النيران في نفسها داخل المحكمة بعد أن اتهمها زوجها بالباطل بخيانتها له وتحرير محضر زنا لها للمطالبة بإسقاط حضانة أولاده عن طليقته وحاولت أن تحرق نفسها ولكن "المستشار داود" والذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان أنقذ الأمر قبل أن تشعل النار فى نفسها.

وانتهت الحلقة بتلقى فاتن مكالمة هاتفية من السيدة المجهولة التي أعطتها شنطة "المليون جنيه" في الحلقات السابقة وبعد سرقة الفلوس ظهرت السيدة مرة أخرى وطلبت منها السيدة فتح باب شقتها وتأخذ ما وضعته لها لتتفاجأ بإعادة شنطة الأموال مرة أخرى.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى، لأول مرة في الدراما التليفزيونية، وإخراج محمد العدل، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: