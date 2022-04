الاختيار 3 الحلقة 19|«هتشوفوا أيام سودة».. مشاجرة بين إخواني ومعارض أمام مكتب الإرشاد

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3، الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بحي المقطم، بين المتظاهرين ضد الجماعة والموالين لها.

ورصدت الحلقة مشهدًا تمثيليًا لأحد المعارضين للجماعة الإرهابية وهو يحاول فض الاشتباك بين أحد الموالين لحكم الإخوان وآخر معارض له، وهو يقول للإخواني "انتوا بتعملوا كده ليه،" فيرد عليه الإخواني:"هما اللي جم يضربونا" ليأتيه الرد: "انتوا اللي علمتونا ناخد حقنا بإيدينا، ده انتوا بتسألوا على اللي مات ده معانا ولا مش تبعنا، ده انتوا هتشوفوا أيام أسود من اللي في قلوبكم".



وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبا جديدا يتحدث خلال محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".

وأضاف مرسي: “هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانيته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



مواعيد عرض الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

ومواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama، في تمام الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء