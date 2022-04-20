الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

صاروخ
صاروخ

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، منذ قليل، عن رصد عملية إطلاق صاروخي من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنة سيدروت في الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة سديروت، تم تحديد عملية إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وسقطت شظايا الصاروخ في فناء منزل بمستوطنة سيدروت، فيما أصيب 3 مستوطنين بالهلع.

وتعد هذه المرة الثانية، خلال يومين، التي تُطلق فيها صواريخ من قطاع غزة المحاصر تجاه مستوطنات الغلاف.

وتتصاعد حدة التوترات في ظل الاقتحامات المستمرة لقوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على الفلسطينيين.

غزة قطاع غزة مستوطنات قطاع غزة المحاصر الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ

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وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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