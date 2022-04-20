الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم الأربعاء، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل على طريق خربتا لقلاوات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد باستقبال المستشفى جثة سيدة وشخصين آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة “إيمان إسماعيل جامع، 38 سنة مقيمة بمركز كوم حمادة” وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من “إبراهيم مصطفى ضحا  48 سنة”، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونزيف في البطن وجرح نافذ في الصدر، وكسر وخلع بكعب المفصل الأيسر وجرح قطعى بفروه الرأس، “أحمد ربيع الطويل 25 سنة” مقيم بمركز كوم حمادة مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

محافظة مصطفي حادث تصادم مركز شرطة مصرع واصابة ابراهيم مصطفى محافظة البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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