«دولة راعية للإرهاب».. سلاح الولايات المتحدة الدبلوماسي لمواجهة خصومها ودعم نفوذها

قال البيت الأبيض، أمس، إن وزارة الخارجية الأمريكية، تدرس إمكانية تصنيف روسيا كـ"دولة راعية للإرهاب"، على ضوء استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

ولم يكن أول مرة تعلن واشنطن هذا الأمر، فمنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا هددت بهذا الأمر، فيما حذرت موسكو من تداعيات هذا الأمر.

ونرصد في هذا التقرير قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تضعها الولايات المتحدة وشروط إدراجها:

متطلبات الإدراج على قائمة الدول الراعية للإرهاب

تعد تسمية الولايات المتحدة لدولة ما بأنها "راعية للإرهاب" أحد أكثر العقوبات الدبلوماسية الأمريكية وتلجأ إليها في أسوأ الحالات، وذلك وفق شبكة "CNBC" الأمريكية.

وبحسب التقديرات الأمريكية عادة ما ترعى الدول التي تندرج على هذه القائمة جهات ومنظمات غير حكومية ترتكب أعمالًا إرهابية ضد المدنيين خارج حدودها.

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية يتم إدراج على القائمة حينما تقدم الدولة المستهدفة دعمًا متكررًا لأعمال الإرهاب الدولي.

عقوبات الدول الراعية للإرهاب

في حال إدراج واشنطن لإحدى الدول على قوائم الإرهاب، يحق للسلطات الأمريكية فرض مجموعة من العقوبات، منها حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأمريكية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، ووضع قيود مالية وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج.

كما يتيح القانون للسلطات الأمريكية المختصة فرض عقوبات على الأشخاص والدول التي تنخرط في معاملات أو تبادلات تجارية مع الدول المندرجة على قائمة الإرهاب.

دول تعود إلى قائمة الإرهاب الأمريكية

أعاد الرئيس السابق دونالد ترامب، في يناير 2021 وقبل أيام من مغادرته السلطة، إدراج كوبا في القائمة الأمريكية السوداء لـ"الدول الراعية للإرهاب".

واتهمت الخارجية الأمريكية وقتها كوبا بأنها تدعم الإرهاب الدولي من خلال منح اللجوء"لإرهابيين"، وذلك بعد سنوات من إزالة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من هذه القائمة.

ونددت هافانا وقتها بقرار ترامب واعتبرته "تهكميا ومنافقا" ويجسد "انتهازية سياسية" لإدارة الرئيس الأمريكي.

دول تخرج من قائمة الإرهاب الأمريكية

شطبت الولايات المتحدة رسميا، في ديسمبر 2020، السودان من قائمتها "للدول الراعية للإرهاب" والتي أدرجت فيها منذ سنة 1993، وذلك بعدما اتهمت الرئيس السابق عمر البشير بدعم "منظمات إرهابية" منها تنظيم القاعدة.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يعد تحولا جذريا في علاقات واشنطن والخرطوم الثنائية ودعم انتقال السودان التاريخي إلى الديمقراطية.

دول مستمرة في قائمة الإرهاب الأمريكية

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية تضم قائمة الدول الراعية للإرهاب أربع دول حتى اليوم، وهي، سوريا والتي أدرجت على القائمة في 29 ديسمبر 1979، بجانب إيران وأدرجت في 14 يناير 1984، و كوريا الشمالية أدرجت في 20 نوفمبر 2017، وأخيرا كوبا التي عادت إلى القائمة مجددا منذ يناير 2021، بعد أن رفعت منها في 2015 حيث وضعت عليها منذ مارس 1982.