أيتن عامر لـ«الدستور»: سعيدة بنجاح شخصية «رقية».. ومسلسل مكتوب عليا كوميدي هادف

أعربت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال حول مسلسل «مكتوب عليا» بشكل عام، وعلى شخصية «رقية» بشكل خاص، مشيرة إلى أنها سعيدة بتعاونها مع فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم الفنان أكرم حسني.

وقالت «أيتن» لـ«الدستور»، إن نجاح شخصية «رقية» أسعدتها بشدة وردود الأفعال حولها فاقت توقعاتها، مؤكدة أن العمل كوميدي اجتماعي ويحمل رسالة مهمة وتكشفها الحلقات واحدة تلو الأخرى، والرسالة الواضحة حتى الآن أن الشخص يجب أن يرضى بحياته التي كتبها الله له دون طمع أو جشع.

وأضافت، أن مسلسل مكتوب عليا فكرته مختلفة، ويعتبر سبب عودتها للأعمال الكوميدية التي كنت تتأني في اختيارها بشدة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها عندما عرض عليها وافقت على الفور دون تردد، خاصة وأنها وجدت أنه توفرت فيه عوامل النجاح من مشاركتها مع الفنان أكرم حسني والمخرج خالد الحلفاوي وفريق العمل بالكامل الذي يتصف بالحب وروح التعاون.

وأكدت أيتن عامر، أنه في البداية عرضت عليها الفكرة دون ورق وهو ما حمسها له وعندما استلمت السيناريو زاد تحمسها بسبب الأحداث المتماسكة الهادفة في قالب اجتماعي رومانسي كوميدي في نفس الوقت، لافتة إلى أنه يحمل مفاجآت في كل حلقة تعرض، ما يزيد من إثارة الجمهور لمعرفة تفاصيل الحلقة التالية وصولًا للنهاية التي تحمل فك الألغاز التي عرضت ضمن الحلقات السابقة.

مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.